Поцелуи, массаж и вмешательство в личную жизнь несовершеннолетних. В чем подозревают тренера женской сборной по борьбе Арви Аавика

Этой осенью эстонская борцовская элита собралась на праздничное мероприятие. Раздавался звон бокалов шампанского, звучали речи. Настроение было приподнятым. В празднике принимали участие лучшая эстонская женщина-борец Эпп Мяэ, её тренер Ахто Раска, президент Союза борьбы Эстонии Яанус Паэкиви, будущие звезды спорта, а также главный тренер женской сборной Эстонии Арви Аавик с двумя своими ученицами.

Мероприятие снималось на фото и видео. На одном из фото 52-летний Аавик стоит в обнимку с 15-летней ученицей Сийри. Аавик стоит позади девушки и держит руку на ее бедре. Другая ученица тренера держится на расстоянии.

Ни фотограф, ни другие присутствующие на мероприятии не обратили на происходящее внимания. Но после публикации снимки быстро стали жить своей жизнью. Они вызвали беспокойство специалистов по защите детей и полиции.

Всего полгода назад полиция уже расследовала поведение Арви Аавика, который попал под подозрение в сексуальных домогательствах. В тот раз предполагаемой жертвой была другая несовершеннолетняя ученица Аавика, Анни (17 лет).