ФОТО: Illustratsioon: Ats Nukki
Зимние виды
12.12.2021, 17:30

Поцелуи, массаж и вмешательство в личную жизнь несовершеннолетних. В чем подозревают тренера женской сборной по борьбе Арви Аавика

 

Арви Аавик, главный тренер женской сборной Эстонии U20 по борьбе, подозревается в неподобающем поведении по отношению к своей подопечной. Союз борьбы Эстонии решил не продлевать контракт со специалистом, но, вероятно, это не самая большая неприятность, которая ждет тренера в ближайшее время, пишет Eesti Ekspress.

Греэте Лехепуу

Этой осенью эстонская борцовская элита собралась на праздничное мероприятие. Раздавался звон бокалов шампанского, звучали речи. Настроение было приподнятым. В празднике принимали участие лучшая эстонская женщина-борец Эпп Мяэ, её тренер Ахто Раска, президент Союза борьбы Эстонии Яанус Паэкиви, будущие звезды спорта, а также главный тренер женской сборной Эстонии Арви Аавик с двумя своими ученицами.

Мероприятие снималось на фото и видео. На одном из фото 52-летний Аавик стоит в обнимку с 15-летней ученицей Сийри. Аавик стоит позади девушки и держит руку на ее бедре. Другая ученица тренера держится на расстоянии.

Ни фотограф, ни другие присутствующие на мероприятии не обратили на происходящее внимания. Но после публикации снимки быстро стали жить своей жизнью. Они вызвали беспокойство специалистов по защите детей и полиции.

Всего полгода назад полиция уже расследовала поведение Арви Аавика, который попал под подозрение в сексуальных домогательствах. В тот раз предполагаемой жертвой была другая несовершеннолетняя ученица Аавика, Анни (17 лет).

RusDelfi
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