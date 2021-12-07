07.12.2021, 17:10
Рекордные цены на электроэнергию: сколько стоит вскипятить воду или постирать белье?(2)
ФОТО: Pexels by cottonbro
Сегодня стоимость электричества побила очередной рекорд: между 8 и 9 часами утра цены на электроэнергию превысили отметку в 1000 евро за мегаватт-час.
Если сегодня с утра вы испекли творожную запеканку, то, вероятно, заплатили за электричество больше, чем за входящие в запеканку ингредиенты, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на Äripäev.
Издание подсчитало, что если вы планируете отапливать свою квартиру в течение всего дня с помощью электрического радиатора мощностью 2000 Вт, то заплатите за это 22,5 евро.
Утренняя двухчасовая стирка обойдется примерно в 1-3 евро. Если зажечь 100-ватную лампочку в 7 утра и выключить свет в 23 часа, то вы заплатите за это около 1,5 евро.
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При этом выясняется, что большинство стран Европы наслаждаются значительно более дешевым электричеством, чем в Эстонии. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.