Рекордные цены на электроэнергию: сколько стоит вскипятить воду или постирать белье?

Если сегодня с утра вы испекли творожную запеканку, то, вероятно, заплатили за электричество больше, чем за входящие в запеканку ингредиенты, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на Äripäev.

Издание подсчитало, что если вы планируете отапливать свою квартиру в течение всего дня с помощью электрического радиатора мощностью 2000 Вт, то заплатите за это 22,5 евро.

Утренняя двухчасовая стирка обойдется примерно в 1-3 евро. Если зажечь 100-ватную лампочку в 7 утра и выключить свет в 23 часа, то вы заплатите за это около 1,5 евро.

Читайте подробнее на dv.ee.

При этом выясняется, что большинство стран Европы наслаждаются значительно более дешевым электричеством, чем в Эстонии. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.