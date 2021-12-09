Футбол
09.12.2021, 21:07

Большие деньги в большом футболе: круговерть миллионов на главном стадионе страны, а в эпицентре — Айвар Похлак

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Возглавляемый Айваром Похлаком клуб ”Флора” построил стадион ”А. Ле Кок Арена” на деньги, значительная часть которых чужие. Затем клуб максимально выгодно продал стадион футбольному союзу, которым сам же Похлак и руководит, пишет "Эстонский экспресс".

Хольгер Роонемаа, Маттиас Калев

”Должен признать, что ты совершаешь журналистское преступление”, — заявил президент Эстонского футбольного союза (ЭФС) Айвар Похлак зимой этого года Пеэпу Пахву, руководителю спортивной редакции Delfi и Eesti Päevaleht. Таким был ответ Похлака на вопрос о чрезмерно крепкой связи двух организаций: футбольного союза и ”Флоры”. ”Клуб не получал от союза никакой другой поддержки, кроме той, которую он оказывает всем командам высшей лиги. Футбольный союз не помогал ”Флоре” никак иначе. У клуба есть своя опора, от подробной программы развития до продуманной процедуры поиска новых футболистов”, — сообщил Похлак.

У журналистов ”Экспресса” оказались договоры из базы УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), а также другие документы из открытых источников и добытые благодаря специальным запросам. Из них следует, что Айвар Похлак кривит душой. Десять лет назад именно он, будучи президентом ”Флоры”, поставил подпись под документом, который в последующие годы гарантировал клубу стабильный денежный поток объемом в миллионы евро и прочие преференции. Источник этих средств — футбольный союз, которым Похлак продолжает руководить.

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