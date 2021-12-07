13 декабря начнется регистрация на бесплатные курсы эстонского — для граждан третьих стран и серопаспортников

Зарегистрироваться можно на начинающиеся в декабре этого года и феврале следующего года курсы. Всего на курсах будет предложено 300 бесплатных мест. С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции.

На языковые курсы могут записаться люди с неопределенным гражданством и граждане третьих стран в возрасте от 18 лет, которые проживают в Эстонии законно или получают соответствующее право и уже владеют эстонским языком по меньшей мере на уровне A2.

”В рамках сейчас проводимого проекта ждем на регистрацию тех наших постоянных жителей, которые имеют неопределенное гражданство или гражданство страны, не входящей в Европейский союз и Европейское экономическое сообщество, или кто не является гражданином Швейцарии, и кто желает изучать язык на уровне В1”, — сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. ”Регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровнях A1-C1 состоится в феврале следующего года”, — добавила Яна Тонди.

В Таллинне и Нарве курсы уровня В1 планируется проводить очно и онлайн. Жителям других регионов будут предложены онлайн-курсы.

Объем одного курса — 200 академических часов, учебная работа проходит на эстонском языке и состоит из занятий на уроках, домашних заданий, самостоятельной работы и знакомящих с культурой Эстонии учебных экскурсий, в рамках которых учащиеся будут посещать музеи, кино, театральные и концертные представления, ходить на экскурсии в различных местах Эстонии или в походы на природе.

К проведению языкового обучения привлекаются добровольцы, владеющие эстонским языком на уровне родного языка, чтобы предлагать изучающим язык больше возможностей практиковать эстонский в живом общении.

Зарегистрироваться на курсы можно при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.

Софинансирование изучения языка осуществляют через Министерство культуры Фонд предоставления убежища, миграции и интеграции Европейского союза и Министерство внутренних дел.