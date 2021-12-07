В парке Паэ проложили круговую лыжню с освещением

”Мы проложили лыжню только сейчас, после того как на выходных выпало рекордное количество снега. Приглашаю всех любителей лыжного спорта тренироваться в парке Паэ. Прошу всех остальных не заходить на лыжню и ходить в парке по тротуарам. Также, пожалуйста, следите за своими домашними питомцами, чтобы они не выскочили на лыжню перед спортсменами”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.