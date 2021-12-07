C воскресенья вступит в силу новое расписание поездов

”Мы очень рады, что к тому времени ремонт железной дороги закончится, и мы снова сможем обслуживать наших клиентов в обычном режиме. Это означает, что, начиная с воскресенья, пассажирам больше не надо будет использовать запасные автобусы для какой-либо поездки, график движения уплотнится, а время в пути снова сократится”, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

Согласно новому расписанию, например, из Таллинна в Кейла будут курсировать более 40 поездов в день, в Рапла можно будет выбрать между 17 разными отправлениями, а в Тарту будет доступно десять рейсов в день. ”Понятно, что всегда желательно увеличить количество отправлений, что также является и нашим желанием, но следует считаться с тем, что количество пассажиров по-прежнему почти на 30% меньше, чем до пандемии. Чтобы предложить пассажирам самые комфортные условия поездки даже во время наибольшего спроса, на линии Таллинн — Тарту, как и Таллинн — Нарва расписание движения по пятницам и воскресеньям будет более плотным. Если не будут введены новые существенные ограничения, а ремонтные работы на железной дороге в следующем году не сильно затруднят движение поездов, можно будет сказать, что движение поездов в 2022 году будет самым плотным, по крайней мере, за последние 20 лет, но не более продолжительным.”

Время в пути сократится

Также в этом году сократится время в пути с вступлением в силу периода нового графика движения. ”Пассажиров ожидают самые быстрые соединения, их предложение является одной из наших основных целей”, — сказал Конго.

Между Таллинном и Тарту самые быстрые поезда будут курсировать с интервалом в один час и 54 минуты, а от Таллинна до Нарвы — два часа 9 минут. ”Это означает, что до Юлемисте из Тарту можно будет добраться примерно за час с тремя четвертями, а из Нарвы за два часа, что, безусловно, является хорошим поводом отказаться от езды на автомашине и принять решение в пользу безвредной для окружающей среды поездки поездом.”

С новым расписанием можно ознакомиться на сайте Elron и информационных стендах на остановках.