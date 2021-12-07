Законопроект о прямых президентских выборах пройдет первое чтение в парламенте

”У каждого есть право выбирать, в каком государстве он хочет жить. Государство не должно бояться своих граждан. Народ его создал, поэтому за людьми должно быть закреплено право активного участия в дальнейшем формировании государства. Кто будет у власти в местных самоуправлениях, в парламенте, в Кадриорге — это должны решать люди”, — сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.

По словам Карилайда, законопроект о прямых выборах президента соответствует ожиданиям общества. Соответствующие изменения в конституции обеспечат людям еще одну возможность непосредственно участвовать в принятии важных для страны решений, тем самым сократив дистанцию между людьми и государством. ”Согласно различным опросам общественного мнения, подавляющее большинство поддерживает прямые президентские выборы. Изменения в основном законе упростят и сделают более понятной саму систему выборов”, — сказал Карилайд.

”Опыт Финляндии показывает, что не стоит опасаться расширения полномочий президента в связи с изменением конституции”, — добавил он.

Согласно законопроекту, выдвигать кандидата в президенты могут не менее десяти тысяч граждан Эстонской Республики, имеющих право голоса. Представление кандидатов на регистрацию будет начинаться за 60 дней до выборов, заканчиваться — за 40 дней до выборов. Избранным будет считаться кандидат, получивший поддержку более половины голосовавших. Если ни один из кандидатов не получит необходимого количеств голосов, то между набравшими наибольшее число голосов двумя кандидатами будет проводиться второй тур выборов. Во втором туре признают победившим набравшего большее число голосов кандидата.