ВИДЕО | В Кристийне полыхает жилой дом. Людей эвакуировали, жителей района просят не открывать окна

Сегодня в 05:11 центр тревоги получил сообщение о том, что в трехэтажном жилом доме на улице Котка одна из квартир задымлена.

Прибывшие на место спасатели установили, что дым идет из стены с камином и огонь распространился на перекрытия и чердак. К 05:47 пожар охватил еще две квартиры, а чуть позже подъезд. В 06:27 была начата эвакуация людей, и с 07:44 все 17 человек были определены в автобус, который был заказан специально для этой цели.