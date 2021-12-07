За сутки в Эстонии прибавилось 545 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 7 декабря в больнице находятся 238 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 198 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 155, или 79,3%, не вакцинированы и 43, или 21,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 22 новых истории болезни. Умер один невакцинированный зараженный коронавирусом: 79-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6 456 результатов теста, из которых 545 оказались положительными. Из получивших положительный тест 344 не были вакцинированы и 201 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 4 825 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 526. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 198 770 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,8%.

В Эстонии выявлено всего шесть коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон". Пять путешественников прибыли из Южно-Африканской Республики и один — из Дубая. Все генотипизированные пробы подтвердят в ходе секвенирования.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.