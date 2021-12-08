Маски и социальная дистанция — помогают или нет? Новые данные ученых

Австралийские и британские ученые сравнили данные из 200 различных стран, в которых ношение масок воспринимается в обществе с разной степенью серьезности. При этом, как показали исследования, уровень смертности от ковида в странах, где ношение маски обязательно, на 47,5 процента меньше, чем там, где маски не носят.

По итогам трех из этих исследований, в которых в общей сложности участвовали 10 345 человек (292 из них были инфицированы коронавирусом), был сделан вывод о том, насколько эффективна такая мера как мытье рук. Согласно результатам, опасность заражения коронавирусом при соблюдении гигиены рук уменьшается почти на 53 процента. Шесть исследований, в которых в общей сложности приняли участие 389 228 человек (2627 из них были заражены коронавирусом) показали эффективность ношения масок. Согласно их результатам, опасность заражения при этом снижается также на 53 процента.

Это в очередной раз подтвердили результаты крупного исследования, проведенного учеными из университета Монаша в австралийском Мельбурне и из Центра глобального здоровья в Эдинбурге. Ученые изучили 36 729 исследований, целью которых были меры, направленные на прекращение распространения коронавируса. Из всех проведенных исследований, оказавшихся в фокусе внимания, австралийцы и британцы выбрали 722, которые сочли релевантными.

Но спустя несколько месяцев число заразившихся коронавирусом снова начало расти. И правительства многих стран опять вводят антиковидные ограничения. Кроме прививки, существуют правила, которые не связаны с большими расходами, но довольно эффективны в борьбе против коронавируса: соблюдение социальной дистанции, мытье рук и ношение маски (идеальный вариант — маска FFP). И все это действительно помогает!

Летом, когда в Северном полушарии число заражений коронавирусом пошло на спад, в том числе из-за вакцинации, во многих странах ослабили антиковидные ограничения, и общественная жизнь возобновилась. Вновь стало возможным посещение ресторанов и культурных мероприятий, школьникам разрешили не носить маски во время занятий, а в некоторых странах обязательное ношение маски отменили и в общественном транспорте.

Если отдельно рассмотреть ситуацию в США, то опасность заражения в штатах, где ношение маски обязательно, на 29 процентов ниже, чем в других. Здесь, вероятно, играет роль то, что в США меньшее число людей пользуются общественным транспортом, чем в прочих странах. Другие исследования из Гонконга и США подтверждают этот тренд. Вывод однозначен: ношение маски помогает предотвратить заболевание ковидом.

Ученые: Лучше в маске, чем без нее

Ульрих Пёшль (Ulrich Pöschl), директор Института биохимии общества Макса Планка в Мюнхене, в беседе c DW подчеркнул, что маска FFP2 на 95 процентов сокращает не только число выдыхаемых (заразных) частиц, но и получаемых при вдохе, а FFP3 — на 99 процентов. "Это означает, что маска FFP2 сокращает риск заражения для того, кто ее носит, до одной двадцатой (от возможного. — Ред.), а FFP3 — до одной сотой", — говорит Пёшль.

Если все будут носить маски, эффект защиты усилится. "Тогда мы выйдем на показатель для FFP2 в одну четырехсотую, а FFP3 — в одну десятитысячную. Это колоссальные показатели эффективности", — указывает немецкий ученый. То, что этот теоретический эффект не был просчитан австралийскими учеными, связано с двумя вещами: во-первых, не во всех странах, в которых проводилось исследование, обязательное ношение маски подразумевает стандарт FFP; во-вторых, защитный эффект появляется тогда, когда маску правильно носят.

"Маска эффективна в том случае, когда она действительно хорошо сидит и плотно облегает лицо. Особенно хорошо, если на переносице она закреплена резиновым ободком, — уточняет Пёшль. — Но даже если маска не такого хорошего качества, все равно ее лучше носить, чем не носить".

Соблюдение дистанции помогает