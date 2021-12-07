07.12.2021, 07:25
Ушел в пижаме и тапках. Полиция просила помощи в поисках 39-летнего мужчины
Foto: Andres Putting
Полиция просила помощи в поисках пропавшего в Ласнамяэ 39-летнего Алексея. К настоящему моменту мужчина найден и с ним все в порядке.
В полицию поступило сообщение о том, что вечером 5 декабря Алексей ушел из своего дома на улице Кивила и не вернулся. Телефон и другие личные вещи он с собой не взял. Из-за состояния здоровья мужчина может оказаться в опасной ситуации.
Рост Алексея 175 см, телосложение среднее, волосы темные. Были одет в синюю клетчатую рубашку из флиса, темно-синие пижамные штаны и тапки.
Полиция просит всех, кто видел Алексея или располагает иной информацией, которая может помочь в поисках, сообщить об этом по номеру 112.