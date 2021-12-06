06.12.2021, 21:17
Научный совет не рекомендует смягчать коронавирусные ограничения
ФОТО: Argo Ingver
Научный совет, консультирующий правительство Эстонии по вопросам борьбы с коронавирусом, на своем заседании в понедельник вечером решил, что еще пока рано смягчать ограничения, передает rus.err.
Хотя уровень инфицирования и загруженность больниц снизились, ученые все-таки рекомендуют подождать с отменой временных ограничений для развлекательных заведений. Причина в том, что непонятно, как себя поведет омикрон-штамм коронавируса.
"Если бы была предыдущая ситуация, только дельта-штамм, мы могли бы начать ослаблять ограничения. Но у нас есть новая неизвестность, омикрон-штамм. Нужно подождать, когда у нас будет больше информации", - прокомментировала решение совета его руководитель профессор Ирья Лутсар.