Научный совет не рекомендует смягчать коронавирусные ограничения

Хотя уровень инфицирования и загруженность больниц снизились, ученые все-таки рекомендуют подождать с отменой временных ограничений для развлекательных заведений. Причина в том, что непонятно, как себя поведет омикрон-штамм коронавируса.

"Если бы была предыдущая ситуация, только дельта-штамм, мы могли бы начать ослаблять ограничения. Но у нас есть новая неизвестность, омикрон-штамм. Нужно подождать, когда у нас будет больше информации", - прокомментировала решение совета его руководитель профессор Ирья Лутсар.