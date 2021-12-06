Кийк и Научный совет осторожны: продления времени работы развлекательных заведений не обещают

В разговоре с Delfi непосредственно перед прояснением позиции Научного совета, министр здравоохранения и труда Танель Кийк отметил, что эпидемическая ситуация с COVID-19 улучшилась, но в то же время в целом по Европе наблюдается тенденция роста заболеваемости. "Новый омикрон-штамм вызывает озабоченности и познания о нем ограничены", — сказал министр.

Член научного совета профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер тоже дала понять, что с решением о смягчении ограничений нужно подождать до техпор, пока мы не узнаем получше свойства нового штамма.

"Сейчас весь мир насторожен. Омикрон уже пришел в Эстонию. Подождем-посмотрим, какая будет поступать информация. Возможно, переживать нам не надо, но уверенным в этом сейчас быть нельзя".

Кийк считает, что более знаковым (чем продление времени работы увеселительных заведений) было бы смягчение "паспортного" режима при проведении различных спортивных и прочих мероприятий на открытом воздухе. По его словам, снижающиеся показатели нагрузки больниц и заболеваемости дают основания об этом подумать. "Но никакой конкретной даты и еще обещать не стану", — сказал министр.