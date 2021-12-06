Министр экономики Аас: вновь поднимем вопрос о снижении налога с оборота на энергоносители

Таави Аас не поддерживает изменения биржевой системы, поскольку это может привести к ситуации, когда более дорогие производители энергии не смогут выйти на рынок, что, в свою очередь, создаст дефицит электричества и приведет к повышению цен.

Он считает, что вместо этого заслуживает дальнейшего обсуждения идея, выдвинутая председателем Центристской партии Юри Ратасом о снижении налога с оборота на энергоносители. По правилам Европейского союза, он может быть снижен до 9%.

Аас подтвердил, что Эстония сможет покрыть свои потребности в энергии, однако новые ценовые рекорды этой зимой исключать нельзя.