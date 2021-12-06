Убийство женщины в Нымме: в деле замешана ее дочь. Преступление совершено битой

Следственная группа в течение всех выходных активно вела работу по сбору улик и выяснения обстоятельств, которые привели к совершению тяжкого преступления, говорится в сообщении прокуратуры.

"К сегодняшнему дню нам известно, что одна из подозревамых — 25-летняя женщина — является дочерью жертвы, а второй подозреваемый — ее друг.

Согласно собранным данным, смерть потерпевшей наступила в результате ударов битой.

Всех участников преступления объединяет очень сложный социальный фон. Что точно привело к совершению преступления и каков был мотив, это выяснит дальнейшее расследование.

Задержанная женщина ранее наказывалась в уголовном порядке, в том числе и за насильственное преступление.

В отношении мужчины идет следствие по статье, предусматривающей ответственность за наркопреступления.

Учитывая личность подозреваемых, прокуратура ходатайствовала в суде об их аресте, суд удовлетворил ходатайство. Оба подозреваемых взяты под стражу на два месяца", — сообщила прокуратура.

Как мы уже писали, информация о найденном в Нымме на тропе здоровья теле поступило полиции 3 декабря примерно в 7 часов утра. Былo установлено, что погибшая — женщина 46 лет.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, полицейские сразу же приступили к расследованию и к утру субботы удалось установить личность погибшей и то, что с ее смертью могут быть связаны двое ее знакомых.

"Мы собрали достаточно информации и доказательств, чтобы в субботу вечером задержать подозреваемых", — сообщили правоохранители в воскресенье.