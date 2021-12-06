Глава департамента Минобразования оспорил свое увольнение

Основные претензии министерства в адрес Лайдметса состояли в том, что он якобы превысил свои полномочия и оформил на департамент неоправданные имущественные обязательства.

По данным газеты Eesti Päevaleht, Лайдметс заключил на неразумных условиях договор с фирмой, принадлежащей бывшей главе Harno Улле Иллисон.

"До принятия этого решения со мной не связывались, и все эти аргументы не соответствуют действительности. Но сейчас этим занимаются юристы, и я не могу дать точных комментариев", — сказал Лайдметс ERR.

Лайдметс временно возглавил департамент этой осенью, до этого он был канцлером министерства.