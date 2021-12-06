Глава департамента Минобразования оспорил свое увольнение(1)
Бывший исполняющий обязанности генерального директора Департамента по делам образования и молодежи (Harno) Март Лайдметс оспорил свое увольнение, приказ о котором 1 декабря подписала министр образования и науки Лийна Керсна, пишет rus.err.
Основные претензии министерства в адрес Лайдметса состояли в том, что он якобы превысил свои полномочия и оформил на департамент неоправданные имущественные обязательства.
По данным газеты Eesti Päevaleht, Лайдметс заключил на неразумных условиях договор с фирмой, принадлежащей бывшей главе Harno Улле Иллисон.
"До принятия этого решения со мной не связывались, и все эти аргументы не соответствуют действительности. Но сейчас этим занимаются юристы, и я не могу дать точных комментариев", — сказал Лайдметс ERR.
Лайдметс временно возглавил департамент этой осенью, до этого он был канцлером министерства.