ФОТО | На улице Поска появилась новая таллиннская достопримечательность
Сегодня, 6 декабря, в Кадриорге на улице Поска состоялось открытие новой достопримечательности — старейшего в Эстонии бетонного электрического столба. При сотрудничестве города Таллинна и предприятия Elektrilevi столб был реновирован, установлен на новое место и оснащен информационной табличкой.
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, при реконструкции улицы Поска учитывалось, что она расположена в районе, представляющем культурно-историческую ценность.
”Помимо потребностей участников дорожного движения и ожиданий жителей, большое внимание было уделено сохранению культурно-исторического наследия. Одним из наиболее ярких примеров, несомненно, является электрический столб, которому более 90 лет. Прямой необходимости оставить его на реконструированной улице не было, однако благодаря сотрудничеству между городом и предприятием Elektrilevi им можно будет любоваться и в дальнейшем, — пояснил Свет. — Наша история и культурное наследие состоят из мелких, но важных деталей, и их сохранение необходимо во имя исторической памяти”.
”В Кадриорге с удовольствием проводят время как горожане, так и гости столицы, поэтому особенно радует, что на улице Поска появилась еще одна достопримечательность, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Этой осенью возле исторического столба была установлена информационная табличка, и теперь каждый желающий сможет узнать, почему этот объект является особенным”.
Таллиннская городская электростанция установила железобетонный электрический столб на улице Поска в 1928-1929 годах. Это единственный сохранившийся до наших дней электрический столб того времени. До последнего десятилетия прошлого века подобный столб с пустотелой конструкцией находился и на пересечении улиц Койдула и Поска. Реновация железобетонного электрического столба и открытие информационной таблички являются частью проекта Elektrilevi по сохранению исторического наследия, приуроченного к празднованию столетия энергосистемы Эстонии в 2023 году.
Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм отметил, что, хотя электричество сегодня воспринимается словно право человека, исторический столб напоминает о том, что так было не всегда. На самом деле электричество в наших домах — результат усилий большого числа людей на протяжении десятилетий.
”И сегодня сотни людей ежедневно вносят свой вклад в достижение той же цели — чтобы в домах были свет и тепло. Мы все больше зависим от электричества, и по-прежнему должны прилагать усилия, чтобы оно было доступно”, — добавил Хярм.
По сообщениям газет того времени, во второй половине 1920-х годов железобетонные столбы планировалось использовать и в Пярну — их должен был изготовить местный мастер Клейн. Однако нет ни сведений об их установке, ни, тем более, информации о каких-либо сохранившихся до наших дней столбах. При изготовлении электрических столбов железобетон использовался в период с начала 1960-х до середины 1990-х годов.
Исторический электрический столб расположен по адресу ул. Поска, 16a. Мероприятие по случаю открытия новой достопримечательности организовало предприятие Elektrilevi.