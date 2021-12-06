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06.12.2021, 17:20
Полиция нашла объявленного в розыск известного эстонского певца
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ФОТО: Priit Simson
Сегодня в 16.23 полиция попросила помощи в поисках 60-летнего известного эстонского певца Хенри Лакса.
В 17.09 полиция сообщила, что Хенри Лакс нашелся. С ним всё в порядке.
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