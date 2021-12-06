06.12.2021, 16:46
Полиция ищет пропавшего в Таллинне известного эстонского певца(1)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 60-летнего Хенри, которого в последний раз видели в воскресенье вечером в Старом городе на ул. Мюйривахе. Речь идет об известном эстонском певце Хенри Лаксе.
Полиция и родственники мужчины проверили больницы Таллинна, Хенри там нет. Его также искали в окрестностях дома, но безрезультатно.
Его рост 180 см, среднего телосложения, и него темные волосы средней длины. На нем была короткая кожаная куртка и синие джинсы.
Полиция просит всех, кто видел Хенри, позвонить по номеру 112.