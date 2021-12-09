Соседский пес до смерти загрыз спаниеля. Инцидент закончился обращением в полицию и испорченными отношениями

В этот момент по лестнице начал спускаться сосед с еще одним амстаффом, который не был на поводке. Женщина не успела отреагировать, как большая собака набросилась на ее спаниеля и впилась ей прямо в морду. Амстафф начал яростно трясти маленькую собачку, зажав ее между клыков.

Всего инцидент длился лишь пару десятков секунд, но когда женщина смогла выхватить свою собаку, весь коридор был в крови. Она тут же повезла пострадавшую собаку в ветклинику, где ее положили под наркоз и начали оценивать повреждения.

В то время ей позвонила соседка и начала оправдываться, что пес действительно был без поводка, а у ее спутника жизни была больная рука и он не смог удержать собаку. Она также пообещала взять на себя ответственность и оплатить счет за лечение.

После атаки спаниель остался не в лучшем состоянии: у собаки был зашит глаз, челюстная кость раздроблена, кормление происходит через трубку. Сумма за лечение вышла приличная — 1200 евро. Так как женщина, сомневалась, что соседка выполнит обещанное, то она подала заявление в полицию, которое передали МуПо, о чем и сообщила соседке.

Тогда отношение соседки полностью изменилось и она отказалась от своих обещаний компенсировать лечение собаки. Более того, она заявила, что так как не было свидетелей инцидента, то не возможно доказать, что пес был без поводка — и вообще, это не ее собака. Тем временем хозяйка спаниеля записывала беседу.

В итоге ветеринар сказал, что операция невозможна — в лучшем случае собака до конца жизни будет питаться жидкой едой, и семья решила закончить мучения животного и усыпить своего любимого спаниеля.

В тот же день 18-летний сын женщины не сдержался, увидев соседа на лестничной площадке и начал на него кричать, обвиняя в произошедшем. В ответ на это владельцы амстаффов подали заявление в полицию о преступлении.