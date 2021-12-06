Увеселительные заведения смогут работать и после 23 часов? В правительстве не исключают этого

Министр государственного управления Яак Ааб сказал Delfi, что эту тему правительство обсуждает уже две недели. "Конечно, предприниматели хотят, чтобы ограничение было снято", - отметил он.

В то же время, по словам министра, принятие соответствующего решения тормозило распространения омикрон-штамма коронавируса. Но сейчас в правительстве сходятся во мнении, что пришло время от ограничений по времени работы увеселительных заведений отказаться.

В правительстве склоняются и к тому, чтобы в отношении мероприятий, проходящих на открытом воздухе, не действовало бы требование проверки ковид-паспортов. Как сказал Ааб, вероятность заражения там мала.

Собрание консультирующего правительство Научного совета состоится сегодня вечером, там речь как раз пойдет об двух вышеприведенных мерах.

По словам министра, до принятия официального распоряжения правительство хочет выслушать мнение ученых. При этот Ааб подчеркнул, что отрицательное заключение ученых само по себе не означает, что правительство откажется от своей идеи. Он пояснил, что помимо показателей заболеваемости нужно учитывать и экономические факторы, а также позицию предпринимателей.

"Если Научные совет увидит в смягчениях проблему, то правительство снова обсудит эту тему в четверг. Если нет, то правительство завтра выйдет с распоряжением", - сказал он.

Ряд членов Научного совета в беседах с Delfi не пожелали комментировать данную тему до того, пока не пройдет вернее собрание.

"Я вижу как аргументы "за, так и "против", - сказала профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер.

Напомним, что по действующим правилам увеселительные заведения должны быть закрыты с 23 до 6 часов.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.