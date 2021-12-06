06.12.2021, 14:30
Увеселительные заведения смогут работать и после 23 часов? Некоторые министры не исключают этого
Foto: Taavi Sepp
На настоящий момент действует ограничение, по которому увеселительные заведения должны закрываться не позднее 23 часов, и имеется информация, что в ближайшее время это требования может быть упразднено.
”Эти детали еще уточняются, но, честно говоря, скорее, речь идет о пятнице или понедельнике”, — сказал министр Яак Ааб изданию Postimees на вопрос о том, когда могут быть снято ограничение.
Собрание консультирующего правительство научного совета состоится сегодня вечером. Помимо снятия временного ограничения, речь может пойти об упразднении требования ковид-сертификата для мероприятий под открытыми небом.