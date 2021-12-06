"Все произошло за долю секунды". В бассейне Pühajärve Spa утонул мужчина(21)
В воскресенье во второй половине дня посетители находящегося в волости Отепя спа-отеля Pühajärve Spa & Puhkekeskus заметили, что в бассейне один мужчина ушел под воду и не подает признаков жизни.
Полиция сообщила, что получила сообщение об инциденте около 14:00. Свидетели инцидента вытащили мужчину из воды и попытались его реанимировать до приезда спасателей.
К сожалению, жизнь 44-летнего мужчины спасти не удалось. Для выяснения точной причины смерти тело отправлено на вскрытие.
Член правления Pühajärve Spa & Puhkekeskus Лийна Ламбот-Лепп подтвердила Delfi, что такой инцидент действительно произошел в спа-центре.
"Естественно, при бассейне есть инструктор, но на записи с камеры наблюдения видно, что человек ушел под воду так тихо и быстро, что этого действительно не заметили, все произошло за долю секунды", — отметила она.
По ее словам, точные детали инцидента и произошло ли у погибшего что-то со здоровьем, выявит следствие.