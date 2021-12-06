"Все произошло за долю секунды". В бассейне Pühajärve Spa утонул мужчина

Полиция сообщила, что получила сообщение об инциденте около 14:00. Свидетели инцидента вытащили мужчину из воды и попытались его реанимировать до приезда спасателей.

К сожалению, жизнь 44-летнего мужчины спасти не удалось. Для выяснения точной причины смерти тело отправлено на вскрытие.

Член правления Pühajärve Spa & Puhkekeskus Лийна Ламбот-Лепп подтвердила Delfi, что такой инцидент действительно произошел в спа-центре.

"Естественно, при бассейне есть инструктор, но на записи с камеры наблюдения видно, что человек ушел под воду так тихо и быстро, что этого действительно не заметили, все произошло за долю секунды", — отметила она.

По ее словам, точные детали инцидента и произошло ли у погибшего что-то со здоровьем, выявит следствие.