Анализ подтвердил: результаты тестов на коронавирус у прибывших из Дубая и ЮАР указывают на "омикрон"

Результаты генотипирования обеих проб указывают на "омикрон", сообщил Delfi представитель Департамента здоровья. Окончательное подтверждение будет получено после секвенирования, на что уйдет минимум неделя.

Как известно Департаменту здоровья, оба инфицированных находятся на домашнем лечении и имеют легкие симптомы болезни.

В первом случае человек прибыл в Таллинн из Дубая, во втором — из Южно-Африканской Республики с пересадкой в немецком Франкфурте. Оба пассажира получили положительный результат теста на COVID-19 в пятницу.

По сообщению Департамента здоровья, в тестах была выявлена свойственная штамму ”омикрон” мутация в s-белке, однако окончательный ответ будет получен после секвенирования проб. Департамент связался с обоими заболевшими, картографировал их путь и близкие контакты. Оба пациента вакцинированы.

Пациент из ЮАР прибыл в Эстонию 1 декабря через Франкфурт (рейсами LH573 и LH882 ), симптомы коронавируса появились через день. Департамент рекомендует всем пассажирам упомянутых рейсов следить за своим здоровьем и пройти тестирование.

Пациент из Дубая прибыл в Эстонию 2 декабря, но поскольку это был не линейный или чартерный рейс, то близких контактов с пассажирами у него не было. Легкие симптомы возникли в день прибытия.

Департамент напоминает, что с 1 декабря прибывающие из зоны риска по ”омикрону”, т. е. из Южно-Африканской Республики (ЮАР), Ботсваны, Малави, Лесото, Свазиленда (Эсватини), Намибии, Мозамбика, Зимбабве, Египта и Турции, должны немедленно пройти ПЦР-тестирование по въезде в Эстонию.

Те, кто откажется от тестирования, должны будут остаться в самоизоляции на 10 дней. В самоизоляции должны оставаться также не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие им люди. Они могут сократить срок самоизоляции с помощью двух тестов. Вакцинированные и болевшие COVID-19 люди должны оставаться в самоизоляции, пока не выяснится, что результат теста отрицателен.

По прибытии из страны, не входящей в зону риска по ”омикрону”, также настоятельно рекомендуется сделать ПЦР-тест. Для всех возвращающихся из поездки жителей Эстонии ПЦР-тестирование бесплатно.