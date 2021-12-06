Врач-инфекционист: не стоит пренебрегать бустерной дозой

”Несмотря на то, что показатели заболеваемости коронавирусом и количество госпитализируемых с более тяжелым течением болезни по всей Эстонии продолжают заметно снижаться, стоит помнить, что и в прошлом году были периоды, когда показатели заболеваемости активно шли на спад, но после этого последовали еще более масштабные вспышки заражения, так что нам следует критически оценивать данные о снижении заболеваемости и не спешить с ослаблением ограничений и не откладывать вакцинацию на потом”, — констатирует доктор Наталия Никитина.

Бустерная доза вакцины дает лучшую защиту и предотвращает тяжелое протекание болезни и попадание под кислородную маску.

Если человек прошел полный курс вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech или Moderna, то бустерную дозу вакцины следует сделать через шесть месяцев. Для препаратов Janssen или AstraZeneca действует пятимесячный перерыв между второй и третьей дозой. По словам доктора Никитиной, вакцинированный человек не защищен от заболевания на сто процентов, но в случае заражения перенесет болезнь намного легче.

Новый штамм ”омикрон” заставляет нас быть наготове

По словам доктора Никитиной, учитывая факт, что в Европе все чаще фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса ”омикрон”, мы более пристально следим за ситуацией, чтобы быть подготовленными к приему пациентов, нуждающихся в госпитализации. ”Заранее скоординированные предупредительные меры помогают лучше справляться с наплывом пациентов”, — добавляет она.

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