ГРАФИКИ | Во вторник в Мустамяэ начинается уборка снега. Автовладельцев просят убрать машины

”Как и везде в столице, в настоящее время в районе Мустамяэ на уборке снега задействована вся имеющаяся у нашего договорного партнёра по уборке улиц снегоочистительная техника и рабочие руки. В Мустамяэ основные магистральные шоссе и все автобусные остановки к утру понедельника расчищены от снега”, — рассказал глава района Лаури Лаатс .

”Так как снега выпало много, то и в этом году нам никуда не деться от уборки по графику, и в этом нам очень нужна помощь жителей района и особенно автовладельцев, чтобы все всегда прошло гладко. Мы понимаем, что для автовладельцев это относительно неудобный процесс, сопряженный с отгоном автомобиля на время уборки, однако иначе нам никак не очистить дороги и парковки,- добавил Лаатс. — Впервые мы применили уборку по графику в 2010 году, когда улицы буквально завалило снегом, и другого варианта не было. Сейчас ситуация похожая.”