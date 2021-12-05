Теннис
05.12.2021, 22:01

Россия победила Хорватию и впервые с 2006-го выиграла Кубок Дэвиса

 
Даниил Медведев
Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

В финале главного мужского командного теннисного турнира Кубок Дэвиса сборная России обыграла Хорватию.

В двух одиночных матчах Андрей Рублев и Даниил Медведев не отдали своим соперникам ни сета, поэтому парная встреча, которая ничего не решала с турнирной точки зрения, не проводилась.

Это третья победа России в шести финалах Кубка Дэвиса. Предыдущие были в 2002-м и 2006-м.

В связи с антидопинговыми санкциями в адрес российского спорта команда выступала на турнире как сборная Федерации тенниса России.

Кубок Дэвиса

Мадрид, Испания

25 ноября – 5 декабря 2021

Крытые корты, хард

Финал

Россия – Хорватия – 2:0

Андрей Рублев (Россия) – Борна Гойо (Хорватия)
6:4|7:6

Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия)
7:6|6:2

Аслан Карацев (Россия) / Андрей Рублев (Россия) – Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия)
отменен

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