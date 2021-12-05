В понедельник из-за сложных погодных условий таллиннцам рекомендуется предпочесть общественный транспорт

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что за двое суток нынешнего необычайно сильного снегопада в Таллинне выпало столько же осадков, сколько за два месяца прошлой зимы — декабрь и январь. Согласно прогнозу погоды, снегопад продолжится также ночью и завтра утром, в связи с чем следует считаться со сложными дорожными условиями. ”Поэтому мы рекомендуем всем планировать время с запасом и при малейшей возможности — предпочесть воспользоваться услугами общественного транспорта, — сказал Свет. — Сложные дорожные условия могут повлиять и на график движения общественного транспорта, но это очевидно наиболее удобный и безопасный способ добраться до точки назначения. По данным департамента полиции снегопад и обледенение дорог уже привели на этих выходных к нестандартно большому количеству легких аварий, поэтому все участники движения должны быть особенно осторожными, внимательными и обязательно считаться с другими участниками дорожного движения. Городские учебные заведения будут учитывать, что на дорогу утром может уйти больше времени, поэтому дети могут опаздывать в школу”.