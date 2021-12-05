В понедельник из-за сложных погодных условий таллиннцам рекомендуется предпочесть общественный транспорт(1)
Продолжающийся снегопад стал причиной сложных дорожных условий в Таллинне. Горожанам стоит завтра планировать время на свои поездки с запасом, а при возможности — пользоваться услугами общественного транспорта.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что за двое суток нынешнего необычайно сильного снегопада в Таллинне выпало столько же осадков, сколько за два месяца прошлой зимы — декабрь и январь. Согласно прогнозу погоды, снегопад продолжится также ночью и завтра утром, в связи с чем следует считаться со сложными дорожными условиями. ”Поэтому мы рекомендуем всем планировать время с запасом и при малейшей возможности — предпочесть воспользоваться услугами общественного транспорта, — сказал Свет. — Сложные дорожные условия могут повлиять и на график движения общественного транспорта, но это очевидно наиболее удобный и безопасный способ добраться до точки назначения. По данным департамента полиции снегопад и обледенение дорог уже привели на этих выходных к нестандартно большому количеству легких аварий, поэтому все участники движения должны быть особенно осторожными, внимательными и обязательно считаться с другими участниками дорожного движения. Городские учебные заведения будут учитывать, что на дорогу утром может уйти больше времени, поэтому дети могут опаздывать в школу”.
Сегодня на улицы столицы вышло около 150 единиц техники, в том числе, снегоуборочные машины, трактора, снегопогрузчики и техника для вывоза снега. Снег в городе уже вывозят, более масштабные работы в районах начнутся завтра. ”В связи с этим мы призываем быть внимательнее автовладельцев, если на их улице или во дворе дома установят временный знак запрета парковки. Просим отнестись к этому с пониманием, поскольку таким образом мы сможем вывезти снег с обочин, обеспечив безопасность движения и удобство парковки”, — подчеркнул Свет.
Владельцам недвижимости необходимо быть готовыми к утренней уборке тротуаров. Уборку снега и обработку против обледенения на прилегающих к частной территории тротуарах должен обеспечивать собственник этого участка или здания. Согласно таллиннским Правилам благоустройства, владельцы недвижимости при желании имеют возможность заказать услугу уборки у города. Соответствующий договор может быть заключен с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если подлежащий очистке тротуар расположен вдоль магистрали, по которой движется общественный транспорт.