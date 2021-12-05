Внимание! Из-за снегопада график движения общественного транспорта может быть нарушен

Предприятие TLT просит людей быть осторожными, запастись временем и терпением, так как из-за скольких дорог и большого количества снега график движения транспорта может быть нарушен.

Утром в понедельник с большой долей вероятности ситуация на дорогах столицы не изменится, поэтому автобусы, троллейбусы и трамваи могут прийти с опозданием. TLT просит пассажиров отнестись с пониманием к ситуации. Оперативную информацию об изменениях в графике движения общественного транспорта можно найти здесь https://transport.tallinn.ee/.