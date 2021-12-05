Таллинн завалило снегом. Для разрешения ситуации срочно созвана рабочая группа(2)
Из-за продолжающихся осадков снежный покров в Таллинне местами достигает полуметра. Более сотни единиц специальной техники на дорогах столицы работает в круглосуточном режиме, обеспечивая уборку снега и обработку дорог реагентами против обледенения. Сегодня вечером вице-мэр Владимир Свет созвал рабочую группу по борьбе с непогодой, чтобы обсудить возможные меры для улучшения ситуации.
Вице-мэр Свет подтвердил, что к сегодняшнему утру в столице выпало столько же снега, как в декабре и январе прошлого года, то есть не менее 35 сантиметров, однако местами снежный покров достигает полуметра. ”На сегодняшний день мы увеличили количество снегоуборочной техники на дорогах столицы, сейчас работает почти 150 единиц техники, в том числе, снегоуборочные машины, трактора, снегопогрузчики и техника для вывоза снега, — сказал Свет. — Снегоуборочные работы ведутся в бесперебойном режиме, но у договорных партнеров возникают трудности со своевременной уборкой снега, особенно с тротуаров. С учетом большого объема осадков, это объяснимо, однако город не намерен мириться со сложившейся ситуацией, поэтому особое внимание мы обращаем на уборку тротуаров, а также остановок общественного транспорта. По ночам начнется вывоз снега — в первую очередь из тех мест, где сугробы могут мешать движению транспорта. Несмотря на то, что синоптики обещают продолжение снегопада, мы приложим все усилия, чтобы к завтрашнему утру город был убран”.
Согласно прогнозу погоды, снегопад продолжится сегодня ночью и завтра утром. В связи с этим вице-мэр напоминает автоводителям, что хотя в зимних условиях уборка снега и обработка против обледенения осуществляется круглосуточно, при сильном снегопаде необходимо планировать время своих поездок с учетом сложных дорожных условий, чтобы вовремя добраться до места назначения. ”Также мы призываем быть внимательнее автовладельцев, если на их улице или во дворе дома установят временный знак запрета парковки. Просим отнестись к этому с пониманием, поскольку таким образом мы сможем вывезти снег с обочин, обеспечив безопасность движения и удобство парковки”.
Владельцам недвижимости необходимо быть готовыми к утренней уборке тротуаров. Уборку снега и обработку против обледенения на прилегающих к частной территории тротуарах должен обеспечивать собственник этого участка или здания. Согласно таллиннским Правилам благоустройства, владельцы недвижимости при желании имеют возможность заказать услугу уборки у города. Соответствующий договор может быть заключен с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если подлежащий очистке тротуар расположен вдоль магистрали, по которой движется общественный транспорт.