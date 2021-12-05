ГРАФИКИ | За сутки умерли восемь человек с коронавирусом, выявлено 339 новых случаев заражения

По состоянию на утро 5 декабря в больницах находятся 238 пациентов с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 200 человек, из которых 153 человек (76%) не были вакцинированы, у 47 человек (24%) курс вакцинации завершен.

В течение суток были открыты 18 новых историй болезни. Умерли восемь человек, зараженных коронавирусом: 67-летний мужчина, 75-летний мужчина, 77-летняя женщина, 78-летняя женщина, 81-летняя женщина, 81-летний мужчина, 82-летняя женщина и 95-летняя женщина.

В течение последних суток был проведен анализ 4026 тестов на коронавирус, результат 339 из них оказался положительным. Среди новых заразившихся 209 человек не были вакцинированы и 130 полностью прошли курс вакцинации.

За сутки было введено 1969 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 392 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 194 991 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 59,7%.

Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu