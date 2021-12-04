Арестованы родители подростка, устроившего стрельбу в школе Мичигана. Их обвинили в непредумышленном убийстве

В субботу Джеймса и Дженнифер Крамбл обнаружили в подвале складского здания в Детройте. За информацию об их местонахождении была объявлена награда, после того как они не явились в суд в пятницу.

Он обвиняются в игнорировании подозрительных знаков в поведении сына, который на этой неделе устроил стрельбу в школе, убив четырех человек и ранив семерых.

Адвокат Крамбли заявил Би-би-си, что пара не скрывалась от правоохранительных органов. По его словам, они покинули город, после того, как их сын начал стрелять в школе, "для собственной безопасности".

15-летний Итан Крамбли открыл огонь по сокурсникам и учителям в своей школе в Оксфорде из пистолета своего отца, примерно в 60 км к северу от Детройта, во вторник, 30 ноября.

В результате стрельбы убиты четверо учащихся: Тейт Майр, 16 лет, Мэдисин Болдуин, 17 лет, Хана Сент-Джулиана, 14 лет, и Джастин Шиллинг, 17 лет.

Крамбли будут судить как совершеннолетнего по обвинению в терроризме, убийствах первой степени, нападениях с целью убийства и хранении огнестрельного оружия. Он не признает себя виновным.

В чем обвиняют родителей?

В пятницу главный прокурор округа Окленд Карен Макдональд признала, что случаи, когда родителей обвиняют в предполагаемом преступлении ребенка, в ее практике крайне редки. Однако поведение четы Крамбли перед стрельбой сына было более чем странным.

Так, за несколько дней до стрельбы, мальчик с отцом пришли в магазин, где Джеймс Крамбли купил оружие, которое предположительно использовалось во время нападения.

Позже в тот же день в социальной сети мальчика была опубликована фотография нового оружия его отца с подписью "моя новая красавица" и смайликами в виде сердца.

Всего за день до стрельбы учительница рассказала, что видела, как Итан Крамбли ищет в интернете боеприпасы. Она сообщила об этом руководству школы и родителям мальчика. Узнав об инциденте, Дженнифер Крамбли написала своему сыну: "Ха-ха, я не злюсь на тебя. Тебе нужно научиться действовать так, чтобы тебя не поймали".