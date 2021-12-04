За сутки в Эстонии прибавилось 459 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 4 декабря в больнице находятся 243 зараженных коронавирусом пациента. Из них 202 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 155, или 77%, не вакцинированы и 47, или 23%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни. Умерло пять зараженных коронавирусом, из них трое не были вакцинированы: 71-летний мужчина, 74-летняя женщина, 74-летний мужчина, 84-летняя женщина и 99-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 5 334 результата теста, из которых 459 оказались положительными. Из получивших положительный тест 299 не были вакцинированы и 160 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 7 345 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 753. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 193 992 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,6%.

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