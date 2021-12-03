Министр образования Керсна представила план перевода русских школ на эстонский язык обучения

В то же время министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) признала, что план еще не утвержден партнером по коалиции — Центристской партией.

Хотя цели по переводу образования на эстонский язык ставились и ранее, сроки ни одного из этих планов не были соблюдены, поскольку этой проблемой не занимались систематически, сказала министр образования и науки Лийна Керсна в пятницу в передаче "Uudis+" на Vikerraadio: "Этим планом действий мы пытается сделать так, чтобы у нас были конкретные шаги, которые мы должны предпринять для достижения этих целей", — сказала она.

По словам министра, планом предусмотрены переходные периоды, согласно которым объем обучения на эстонском языке в русских школах будет увеличен сначала до 40%, затем до 60% и к 2035 году до 75%.

Керсна пояснила, что требование об изучении 75% предметов на эстонском языке связано с тем, что четверть предметов — это иностранные языки: "25% объема обучения в общеобразовательных школах уже составляют иностранные языки. Поэтому мы говорим, что преподавание предметов должно проводиться преимущественно на эстонском, а остальное — на иностранном языке".