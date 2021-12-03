Непомнящий проиграл Карлсену в самой долгой партии в истории матчей за звание чемпиона мира по шахматам

Проиграть претендент из России мог и раньше, когда запутался в миттельшпильных построениях и едва не потерял слона, но тогда его спас цейтнот соперника.

Окончание партии, в котором черный ферзь лавировал среди белых ладьи, коня и двух пешек оказалось более успешным для Карлсена, и он как удав медленно, но верно реализовал свое преимущество. Текст партии можно найти ЗДЕСЬ.

"Магнус сумел извлечь выгоду из очень немногих шансов, которые он получил в этой партии … В целом, я считаю, что даже тот эндшпиль с ферзем против ладьи, конем и двумя пешками должен быть ничьей, но если вы играете в блиц и не знаете построений, это может стать непростой задачей ", — сказал Непомнящий после партии.

Следующая партия состоится уже завтра, в 15:30. Счет после 6 партий 3,5 на 2,5 очка в пользу чемпиона мира.