Кая Каллас заверила: правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию
В пятницу премьер-министр Кая Каллас, отвечая на вопросы людей в прямом эфире в Facebook, подтвердила, что правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию, пишет rus.err.ee.
Однако при этом Каллас отметила, что, конечно, на определенных рабочих местах вакцинация необходима.
По ее словам, есть люди, которым вакцина вообще не подходит: "Если вакцинация противопоказана, семейный врач выдаст об этом справку, которая будет учитываться". Премьер-министр добавила, что непривитые люди смогут ходить в кафе, когда распространение вируса пойдет на спад, а охват вакцинацией увеличится, и Эстония перестанет находиться в опасной зоне.
Кроме того, Каллас посоветовала людям, недовольным коронавирусными ограничениями, обращаться в суд: "Если вы считаете, что полиция ведет себя с вами неподобающим образом, обратитесь в суд, и суд рассмотрит это дело".