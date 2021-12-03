Кая Каллас заверила: правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию

Однако при этом Каллас отметила, что, конечно, на определенных рабочих местах вакцинация необходима.

По ее словам, есть люди, которым вакцина вообще не подходит: "Если вакцинация противопоказана, семейный врач выдаст об этом справку, которая будет учитываться". Премьер-министр добавила, что непривитые люди смогут ходить в кафе, когда распространение вируса пойдет на спад, а охват вакцинацией увеличится, и Эстония перестанет находиться в опасной зоне.

Кроме того, Каллас посоветовала людям, недовольным коронавирусными ограничениями, обращаться в суд: "Если вы считаете, что полиция ведет себя с вами неподобающим образом, обратитесь в суд, и суд рассмотрит это дело".