Людей ужаснули дикие счета за газ. Eesti Gaas: надеемся, корректировать цены больше не придется

Людей очень беспокоят выросшие цены на газ.

"Боюсь, что зимние счета за отопление будут 500-600 евро вместо 150, это будет сильный удар", — приводит комментарий одного из читателей портал Delfi.

"Раньше не обращал особого внимания, но последнее повышение вызывает озабоченность. Это означает, что предстоящей зимой счета будут в четыре (!!!) раза выше, чем в прошлом году. Это же не 10-процентное повышение цен и инфляция, о которых говорят. Реально придется платить за отопление 550€ вместо 150€ в месяц. У людей есть эти деньги?" — спрашивает другой.

Третий читатель жалуется, что в ноябре прошлого года он заплатил 107,33 евро, а в этом году уже 298,75. "Рост цен за год в три раза. Фантастика. А в январе-феврале вообще придет 600€", — пишет он.

Eesti Gaas: надеемся, что больше корректировать цены на газ не придется

Как уже сообщалось, цены на газ растут из-за ситуации на мировом рынке. Коммерческий директор компании Eesti Gaas Керсти Тумм подтверждает, для клиентов, имеющих гибкие пакеты, предприятие было вынуждено поднять цены три-четыре раза: в сентябре, ноябре, декабре и теперь еще в январе будущего года. Рост составил соответственно примерно 51, 26, 30 и 28 процентов.

"Сейчас кажется, что больше этой зимой корректировать цены на газ не придется, поскольку рост рыночных цен прекратился. По прогнозу, на разумный уровень цены должны снизиться весной-летом", — сказала Тумм.

В связи с этим возникает обоснованный вопрос: если государство компенсирует потребителям рост цен на электроэнергию, то оно могло бы таким же образом отнестись и к потребителям газа. Особенно к тем, кто использует его для отопления, а также к промышленным потребителям.

Министерство экономики и коммуникаций: мы следим за ценами и при необходимости отреагируем

Советник отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе отметила, что рост расходов на газ малообеспеченным семьям компенсируется в рамках мер по компенсации энергетических расходов на электричество и отопление.

"Мы следим за энергетическими ценами, и если изменения будут продолжительными, придется при необходимости реагировать. Соответствующие решения должно принять правительство", — сказала она. По ее словам, объем уже принятых решений по поддержке составляет 125 млн евро. Правительство также решило продлить срок действия временно сниженных акцизов на топливо и электричество.