Людей ужаснули дикие счета за газ. Eesti Gaas: надеемся, корректировать цены больше не придется(25)
Жители Эстонии поражены высокими ценами на газ. При этом остается только надеяться, что ситуация еще более не ухудшится.
Людей очень беспокоят выросшие цены на газ.
"Боюсь, что зимние счета за отопление будут 500-600 евро вместо 150, это будет сильный удар", — приводит комментарий одного из читателей портал Delfi.
"Раньше не обращал особого внимания, но последнее повышение вызывает озабоченность. Это означает, что предстоящей зимой счета будут в четыре (!!!) раза выше, чем в прошлом году. Это же не 10-процентное повышение цен и инфляция, о которых говорят. Реально придется платить за отопление 550€ вместо 150€ в месяц. У людей есть эти деньги?" — спрашивает другой.
Третий читатель жалуется, что в ноябре прошлого года он заплатил 107,33 евро, а в этом году уже 298,75. "Рост цен за год в три раза. Фантастика. А в январе-феврале вообще придет 600€", — пишет он.
Eesti Gaas: надеемся, что больше корректировать цены на газ не придется
Как уже сообщалось, цены на газ растут из-за ситуации на мировом рынке. Коммерческий директор компании Eesti Gaas Керсти Тумм подтверждает, для клиентов, имеющих гибкие пакеты, предприятие было вынуждено поднять цены три-четыре раза: в сентябре, ноябре, декабре и теперь еще в январе будущего года. Рост составил соответственно примерно 51, 26, 30 и 28 процентов.
"Сейчас кажется, что больше этой зимой корректировать цены на газ не придется, поскольку рост рыночных цен прекратился. По прогнозу, на разумный уровень цены должны снизиться весной-летом", — сказала Тумм.
В связи с этим возникает обоснованный вопрос: если государство компенсирует потребителям рост цен на электроэнергию, то оно могло бы таким же образом отнестись и к потребителям газа. Особенно к тем, кто использует его для отопления, а также к промышленным потребителям.
Министерство экономики и коммуникаций: мы следим за ценами и при необходимости отреагируем
Советник отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе отметила, что рост расходов на газ малообеспеченным семьям компенсируется в рамках мер по компенсации энергетических расходов на электричество и отопление.
"Мы следим за энергетическими ценами, и если изменения будут продолжительными, придется при необходимости реагировать. Соответствующие решения должно принять правительство", — сказала она. По ее словам, объем уже принятых решений по поддержке составляет 125 млн евро. Правительство также решило продлить срок действия временно сниженных акцизов на топливо и электричество.