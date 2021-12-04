Дополнительный бюджет увеличит объем бюджета Таллинна на 5 млн евро

Дополнительный бюджет уточняет доходы, расходы, инвестиции и финансовые сделки города. Перераспределение расходов обусловлено изменившимися обстоятельствами.

”В этом году мы придерживались консервативной бюджетной политики, однако при этом мы всегда исходили из принципа, что должны обеспечивать последовательное предоставление всех публичных услуг горожанам, — сказал исполняющий обязанности финансового директора Таллинна Сильвер Тамм. — Ситуация на рынке труда и в области трудовой занятости была лучше, чем прогнозировалось, поэтому поступления основного источника дохода города — подоходного налога физических лиц — также превысили ожидания”.

Поступление в городскую казну подоходного налога физических лиц на основании уточненных дополнительным бюджетом прогнозов вырастет на 3,72 млн евро. Помимо этого, вырастут поступления налога на рекламу, налога на закрытие дорог и улиц, платы за парковку. Рост поступлений налога на рекламу обусловлен в том числе превысившим ожидания восстановлением рекламного рынка.

Планируемый собственный доход городских учреждений уменьшится в общей сложности на 1,1 млн евро. В сферах деятельности Департамента образования, а также Департамента культуры и спорта доходы уменьшатся в связи действующими ограничениями. Собственные доходы управы района Кесклинн уменьшатся за счет действия временных льгот на оплату аренды принадлежащих городу площадей.

За счет дополнительного бюджета расходы на деятельность города в 2021 году увеличатся в общей сложности на 9,5 млн евро. В числе прочего, город выделит детским садам 1,45 млн евро на покрытие льгот на плату за место в детском саду в качестве меры по предотвращению распространения COVID-19. Расходы на деятельность Таллиннской скорой помощи увеличились в связи с обусловленной COVID-19 кризисной ситуацией. На покрытие этих расходов дополнительные средства выделила Больничная касса.