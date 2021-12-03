В Финляндии пять человек задержаны по подозрению в подготовке теракта

Полиция задержала пятерых человек по подозрению в подготовке теракта.

Все подозреваемые проживают в районе Канкаанпяя в Северной Сатакунта.

По версии полиции, они занимались подготовкой теракта. При этом непосредственной угрозы для жизни людей их действия не представляли.

Задержания были произведены во вторник.

По информации газеты Satakunnan Kansa, все пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с огнестрельным оружием и взрывчаткой.

Полиция Юго-Западной Финляндии просит суд выдать ордер на арест задержанных. Уездный суд Сатакунта вынесет свой вердикт сегодня.

Из документов суда следует, что подозреваемые являются коренными финнами. Они все моложе 30 лет.

Полиция проведет вечером пресс-конференцию, на которой расскажет подробности дела.