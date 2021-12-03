В Таллинне начнется строительство двух новых зеленых коридоров(1)
Как отметил вице-мэр Владимир Свет, в бюджет заложен ряд инвестиций, которые помогут сделать городское пространство более удобным для пешеходов и велосипедистов. Исходя из этих принципов, в следующем году планируется реконструировать улицы Вана-Каламая, Тулика, Йыэ и Пронкси.
”Бюджетом предусмотрено 1,5 млн евро на проектирование новых, а также усовершенствование и расширение имеющихся велосипедных дорожек, в том числе временных. Наряду с этим мы начнем строить новые велопарковки и парковочные домики, чтобы горожанам было проще использовать велосипед в качестве повседневного средства передвижения”, — сказал Свет.
Бюджет на 2022 год также предусматривает средства на освещение пешеходных переходов и игровых площадок.
”Мы особенно сфокусированы на том, чтобы сделать окрестности школ более безопасными, и мотивировать детей передвигаться пешком или на велосипеде. Для реализации этих целей впервые была отведена отдельная строка бюджета объемом в 1,5 млн евро, — добавил Свет. — При осуществлении других инвестиций и ремонтных работ мы также будем исходить из цели сделать пространство вблизи учебных заведений более безопасным”.
Бюджет на следующий год также предусматривает инвестиции в крупные объекты инфраструктуры, которые оказывают влияние на движение во всем городе: это реконструкция Раннамыйза теэ и завершение проектирования Петербури теэ. Помимо этого, будет проведена основательная реконструкция улиц Керезе, Рая, Борнхёэ, Уссимяэ, а также многих других небольших улиц.
В целях поддержания природного разнообразия в следующем году начнется реализация проекта глинтового парка и Путукавяйл. В ходе проекта Путукавяйл планируется создать пролегающую по бывшему железнодорожному полотну и коридору высоковольтных линий зеленую зону протяженностью 13 км. Путукавяйл будет начинаться от товарной станции Копли и простираться до пляжа Штромки, а оттуда вести дальше, в Нымме.
В 2022 году планируется реконструировать территории еврейского кладбища и ыйсмяэского пруда, построить променад Ярвеотса, а также приступить к проектированию парка Пооламяги в Кесклинне. В лесу Сели появятся площадки для семейного отдыха и спорта.
Преобразования намечены и в других учреждениях: в парке Кадриорг начнется строительство оранжереи и хозяйственного здания, в Таллиннском зоопарке продолжится реализация проекта ”Тропический лес” и начнется строительство ”Долины тигров”, в Ботаническом саду будет реконструирована постоянная экспозиция и начнется создание центра посещений.