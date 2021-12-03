Вчера вечером в ДТП погиб молодой эстонский стендап-комик, в машине находился актив Comedy Estonia

Как мы сообщали, вчера в 21.30 на 171-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошла авария. По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны Таллинна в сторону Тарту, когда потерял управление и выехал с дороги налево в кювет, но часть прицепа осталась на дороге. В прицеп врезался легковой автомобиль Volvo, который ехал по встречной полосе.

В легковом автомобиле было трое человек, водитель грузовика был один. Полученные пассажиром Volvo травмы были настолько серьезны, что молодой человек скончался на месте. Водителя Volvo, 41-летнего мужчину, и еще одного пассажира, 23-летнего мужчину, доставили в больницу. Управлявшего грузовым автомобилем 39-летнего мужчину скорая помощь осмотрела на месте, травм не обнаружили.

По данным Delfi, в легковом автомобиле находилась команда Comedy Estonia, за рулем вероятно был Луис Зезеран, который сейчас находится вместе с 23-летним спутником в больнице.