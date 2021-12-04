Министр образования: учителя должны получать поддержку на протяжении всей своей карьеры

"По сравнению с другими странами ОЭСР, наши учителя имеют очень высокий уровень автономии в организации своей работы. Эстонские учителя имеют большую свободу выбора, но на них также лежит ответственность в организации преподавания, в разработке и реализации учебной программы", — сказала Лийна Керсна. "Но это не значит, что мы должны оставлять наших учителей наедине с этой ответственностью. Мы должны последовательно поддерживать их в их работе".

По словам министра, в дополнение к обычному обучению без отрыва от работы, в Эстонии также существует метод обратной связи 360 градусов для поддержки учителей, когда руководители, коллеги, ученики и их родители могут давать отзывы о работе учителей. "Такая обратная связь позволяет учителям понять, как другие видят их работу, чтобы они могли определить области для улучшения", — добавила Лийна Керсна.

Еще одним важным направлением деятельности по поддержке учителей, подчеркнула министр, являются центры образовательной компетенции при университетах, которые предоставляют учителям информацию и обучение новым педагогическим подходам, основанным на научных исследованиях. "Мы ежедневно используем технологии в процессе подготовки учителей, но мы должны убедиться, чтобы их использование не становилось самоцелью", — сказала министр Керсна.

Министр также подчеркнула важность поддержки новых учителей в первые годы их преподавания.

В дискуссии ЮНЕСКО по вопросам педагогического образования приняли участие Мария Виктория Ангуло, министр образования и науки Колумбии, Джеральд Летендре, директор кафедры управления образованием Пенсильванского университета, Минсюань Чжан из Шанхайского педагогического университета и Кристин Сафват из египетского фонда Education Me, а также министр образования и науки Эстонии Лийна Керсна.

Участники дискуссии вспомнили уроки, извлеченные из прошлого опыта, и обсудили, как поддержать обновление педагогического образования, чтобы оно соответствовало ожиданиям как сегодня, так и в будущем.