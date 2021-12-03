03.12.2021, 14:10
Олимпийский чемпион по боксу высказался об отношениях российских и украинских спортсменов
Фото: Scanpix
Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал об отношениях между украинскими и российскими спортсменами.
”Спорт вне политики. И мы к украинцам вполне нормально относимся, у нас нет какой-то политической подоплеки. Может, она есть на Украине, хотя у меня много друзей оттуда, и все понимают, что обычные люди здесь ни при чем. Я, к сожалению, сильно не вдаюсь в политику, но наши страны не должны враждовать”, — приводит слова спортсмена РБК.
30-летний Тищенко — олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира — 2015 и двукратный чемпион Европы (2015, 2017). Также он является действующим чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).