Олимпийский чемпион по боксу высказался об отношениях российских и украинских спортсменов

”Спорт вне политики. И мы к украинцам вполне нормально относимся, у нас нет какой-то политической подоплеки. Может, она есть на Украине, хотя у меня много друзей оттуда, и все понимают, что обычные люди здесь ни при чем. Я, к сожалению, сильно не вдаюсь в политику, но наши страны не должны враждовать”, — приводит слова спортсмена РБК.