ВИДЕО | Белые медведи Фрийда и Распутин скорбят по потерянному медвежонку. "Она плачет. Ищет и плачет"

"Да она плачет. Ищет и плачет. Ходит и смотрит. У ее еще не совсем хороший аппетит. Чего-то жует, конечно, но она в печале", — описал состояние медведицы Фрийды сотрудница столичного зоопарка Анне Салунеэм.

Точно неизвестно, что случилось с новорожденным медвежонком. "Не знаю, случилось ли что-то при родах, но у него брюшная полость была полная крови. У него был небольшой разрыв печени и полностью отсутствовала пуповина, на ее месте была дырка".

Как мы уже сообщали, в Таллиннском зоопарке очень ждали первого потомства от белых медведей — Фрийды и Распутина. К сожалению, новорожденный медвежонок (девочка) умер через пару дней после появления на свет.