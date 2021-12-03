Теперь подтверждают и ученые: третья волна коронавируса в Эстонии отступила!

Содержание коронавируса уменьшилось до умеренного почти во всех крупных населенных пунктах Эстонии. В том числе существенно улучшилась ситуация в Пылва и Тырва, где неделю назад показатели были очень высокие.

Совершенно свободных от COVID-19 регионов всё-таки еще нет. По словам руководителя исследованиями — профессора Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танеля Тенсона — теперь можно довольно смело сказать, что третья волна коронавируса (вызванная в основном штаммом "дельта") пошла на спад.

"Об этом говорит тот факт, что мы видим резкое падения содержания вируса по всей Эстонии, как в крупных, так и в небольших населенных пунктах. Первые признаки снижения содержания вируса были видны четыре недели назад. Возможно, здесь свою роль сыграло начавшееся примерно в это же время массовое тестирование в школах, которое помогло ограничить распространение инфекции", — сказал Тенсон и подчеркнул важность вакцинации для обуздания COVID-19.

Пробы сточных вод берутся в начале каждой недели во всех уездных центрах и городах, где проживают более 10 000 человек. При необходимости — и в других населенных пунктах.

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