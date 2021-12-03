За сутки в Эстонии выявлено 507 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 3 декабря в больнице находятся 252 зараженных коронавирусом пациента. Из них 214 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 163, или 76,2%, не вакцинированы и 51, или 23,8%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом, оба не были вакцинированы: 76-летний мужчина и 104-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 5 659 результатов теста, из которых 507 оказались положительными. Из получивших положительный тест 341 не был вакцинирован и 166 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 757 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 669. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 188 695 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,5%.

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