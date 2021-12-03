В Таллинне пропала 77-летняя женщина. Полиция просит помощи!

По состоянию здоровья Реэт без посторонней помощи может попасть в беду и женщина может не понимать, где она находится. Она передвигается с трудом.

На Реэт голубые джинсы, коричневые полусапожки, красная куртка, сиреневая или красная шапка. Ее рост 164 см, у нее светлые волосы. У нее нет при себе ни телефона, ни кошелька.

Патрули сейчас занимаются поисками женщины, проверяют окрестности, собирают информацию о ее возможном местонахождении. В больницах ее нет.

Всех, кто видел соответствующую описанию женщину либо знает, где она может находиться, просим незамедлительно позвонить на номер 112.