Эстонский тренер по биатлону подал в суд на свою подопечную, корорая обвинила его в сексуальных домогательствах

В апреле текущего года тренер по биатлону Карел Вийгипуу из спортивной гимназии Otepää Audentes подал в суд на свою бывшую ученицу Мию Хелеэне Утсал, обвинив ее в клевете. По словам Утсал, тренер сексуально домогался её, но Вийгипуу утверждает, что стал жертвой клеветы, а скандал нанес ущерб его репутации. Между тренером и ученицей, которая уже окончила спортшколу, возник конфликт, и ни одна из сторон не признает себя виновной.

Мия Хелеэне Утсал попала в спортшколу Otepää Audentes в 2018 году в возрасте 16 лет. Тренер школы Карел Вийгипуу был уже знаком со спортсменкой по предудщим сборам. Со временем, по словам Утсал, у них сложились дружеские отношения: она высоко ценила и уважала тренера как человека и как профессионала. Тем неожиданней для всего биатлонного соощества оказалось то, что по словам молодой спортсменки, она подверглась сексуальному домогательству со стороны тренера во время совместной поездки на автомобиле.