Гражданином года в Таллинне стал медицинский работник

По словам председателя Таллиннского горсобрания Евгения Осиновского, является символичным, что в нынешнем году комиссия, выбиравшая гражданина года, собралась именно в День гражданина, 26 ноября. ”Работники здравоохранения во время вызванного коронавирусом кризиса находились под особым давлением, поэтому в уходящем году город Таллинн также хотел особо отметить усилия наших врачей, медсестер и санитаров. Как правило, в этом контексте общественного внимания удостаиваются врачи и руководители больниц, но именно средний медицинский персонал играет на переднем крае главную роль. Без преувеличения можно сказать, что вклад Юлле Рохи в борьбу против коронавируса неоценим”, — сказал Осиновский.

Организация, выдвинувшая Юлле Рохи кандидатом, обосновала свое предложение следующим образом: ”Юлле Рохи руководит сестринским обслуживанием в Ида-Таллиннской центральной больнице около 20 лет. В самый разгар пандемии Covid-19 она помогала организовать вакцинацию населения и руководила работой центров вакцинации, а также, в числе прочего, сама делала людям прививки. В арсенале ее умений не только долгосрочный опыт и прекрасные лидерские качества, но и золотые руки медсестры, море эмпатии. Она является прекрасным учителем и примером для подражания, читая студентам лекции и руководя их учебной практикой”.