Гражданином года в Таллинне стал медицинский работник(2)
На сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания был объявлен победитель конкурса на звание гражданина года, которым стала глава сестринской помощи Ида-Таллиннской центральной больницы Юлле Рохи. Помимо присвоения почетного звания ей был вручен изготовленный из стекла дизайнером Рихо Луузе памятный подарок, к основанию которого приклеен кусочек примерно трехсотлетней медной крыши Таллиннской домской церкви.
По словам председателя Таллиннского горсобрания Евгения Осиновского, является символичным, что в нынешнем году комиссия, выбиравшая гражданина года, собралась именно в День гражданина, 26 ноября. ”Работники здравоохранения во время вызванного коронавирусом кризиса находились под особым давлением, поэтому в уходящем году город Таллинн также хотел особо отметить усилия наших врачей, медсестер и санитаров. Как правило, в этом контексте общественного внимания удостаиваются врачи и руководители больниц, но именно средний медицинский персонал играет на переднем крае главную роль. Без преувеличения можно сказать, что вклад Юлле Рохи в борьбу против коронавируса неоценим”, — сказал Осиновский.
Организация, выдвинувшая Юлле Рохи кандидатом, обосновала свое предложение следующим образом: ”Юлле Рохи руководит сестринским обслуживанием в Ида-Таллиннской центральной больнице около 20 лет. В самый разгар пандемии Covid-19 она помогала организовать вакцинацию населения и руководила работой центров вакцинации, а также, в числе прочего, сама делала людям прививки. В арсенале ее умений не только долгосрочный опыт и прекрасные лидерские качества, но и золотые руки медсестры, море эмпатии. Она является прекрасным учителем и примером для подражания, читая студентам лекции и руководя их учебной практикой”.
В обосновании также указано, что, руководя сестринским обслуживанием, Юлле Рохи создала прекрасный коллектив, поддерживая и вдохновляя всех коллег на максимальную отдачу. ”Она открыта, не боится идти навстречу трудностям и оставаться верной себе даже в критические моменты, всегда отстаивая интересы пациента, а также права и возможности коллег. Благодаря ее инициативам и лидерству в Эстонии произошел серьезный прогресс в этой профессии, а услуга самостоятельного сестринского приема обрела законные рамки. Она является членом ведущей группы Стратегии развития сестринства и акушерства в Эстонии на период 2021-2030, членом правления Эстонского общества руководителей сестринской услуги и заместителем председателя советников Таллиннской высшей школы здравоохранения”.
Конкурс на звание гражданина года города Таллинна проводится с 2018 года. Представить кандидатов на конкурс могли в течение октября месяца все желающие. Из всех предложенных кандидатов победителя выбрала комиссия, в которую вошли представители фракций, работающих в горсобрании.