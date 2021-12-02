Владимир Путин назвал причину аварии на шахте в Кузбассе

Президент процитировал документ СК о ходе расследования.

"Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались. Решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности — за пределами забоя шахты", — сказал Путин.

Глава российского государства подчеркнул также, что инспекторы Ростехнадзора в нарушение закона о постоянном контроле объектов первого класса опасности не проводили на шахте проверки и при необходимости не приостанавливали работы.

По словам Путина, СК и прокуратура будут подробно разбираться, что именно привело к аварии, никаких "огульных" обвинений не будет.

"Но все-таки вот эти заявления или предварительный отчет о работе Следственного комитета, когда говорится, что принимались систематически меры к сокрытию фактов о загазованности, фальсифицировались эти данные. Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и все головы опустили", — заключил глава государства.

Двадцать пятого ноября в шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

По предварительной версии, произошел взрыв метана.

После трагедии двух инспекторов Ростехнадзора, проверявших соблюдение техники безопасности, а также директора, его первого заместителя и начальника участка "Листвяжной" арестовали на два месяца.